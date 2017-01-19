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Оформлять имущество станет проще

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Оформлять имущество станет проще

В России создали Единый реестр недвижимости

Поставить имущество на кадастровый учет и зарегистрировать право на него станет значительно проще.
Обе эти процедуры объединил новый федеральный закон. Согласно ему, с этого года в России сформирован Единый государственный реестр недвижимости. Теперь для оформления недвижимости достаточно подать одно общее заявление в МФЦ по принципу «одного окна». Сократился также и срок обработки заявлений: постановка жилья на учет и оформление его в собственность теперь займет не более 10 дней.
Однако без ложки дегтя не обошлось. К примеру, усложнилась процедура оформления в собственность дач, бань и гаражей. Теперь владельцам нужно будет самостоятельно заказывать технический план и ставить имущество на кадастровый учет. Ранее достаточно было заполнить декларацию о создании объекта.

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