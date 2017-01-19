Чтобы выявить и предупредить болезнь

В этом году диспансеризацию пройдут более 60 тысяч ямальцев

Диспансеризация населения проводится на добровольной и бесплатной основе в поликлиниках по месту жительства. Проходят ее граждане, начиная с 21 года и до 90 лет, каждые три года.

В этом году диспансеризацию могут пройти люди, рожденные в 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годах.

Отметим, диспансеризация позволяет получить полную картину о состоянии здоровья человека, а также снизить возможность развития заболеваний, к которым люди предрасположены. Тем, кто уже страдает опасными неинфекционными заболеваниями, с помощью диспансеризации удается в большей степени облегчить течение болезни и снизить развитие осложнений.

Добавим, в прошлом году в округе обследована почти 51 тысяча взрослого населения, что составляет 83 процента от числа лиц утвержденного плана.

Результаты диспансеризации показали, что здоровы 41 процент обследованных, 21 процент имеет факторы риска развития таких заболеваний, как избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение, высокий уровень холестерина, высокое артериальное давление и другие, 37,5 процента жителей округа, прошедших диспансеризацию, имеют хронические заболевания.

На первом месте среди всех выявленных заболеваний находятся эндокринные заболевания (сахарный диабет, ожирение и др.), на втором месте – болезни мочеполовой системы и на третьем месте – болезни системы кровообращения.