Станет ли врачей меньше?

В ЦГБ Ноябрьска грядёт оптимизация

Как рассказала заместитель главного врача Надежда Шпак, сокращения все же коснутся ноябрьской больницы. Согласно постановлению окружного правительства, с 1 января этого года руководству предстоит сократить 35 штатных единиц. И решение об увольнениях уже принято. Оптимизация коснется санитарок, бухгалтеров, экономистов и программистов. И не затронет медицинских сестер и врачей. А значит, не скажется на качестве и доступности врачебной помощи, пообещали в руководстве ЦГБ.