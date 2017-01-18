Карелию облюбовали туристы

Популярность республики среди путешественников растёт

Тур по российскому северо-западу вошел в число 50 лучших путешествий 2017 года по версии британской газеты The Telegraph. В рамках двухнедельного тура путешественникам, в частности, предлагается посетить архитектурный ансамбль «Кижи» на острове в Онежском озере. Популярность Карелии как места отдыха растет. С 1 декабря 2016 года по 8 января 2017-го регион посетило 53 тыс. человек – это на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего «высокого» зимнего сезона.

Туристические агентства Ноябрьска готовы предложить всем желающим программу посещения этого уголка России. Сейчас, к слову, можно оформить тур «Праздники в Карелии». Но, как говорят операторы, желания такого у горожан не возникает. В приоритете жаркие страны. А в Карелии и вообще по России северяне предпочитают отдыхать самостоятельно, без помощи туроператоров.