Печальный итог

Новогоднее празднование закончилось убийством

Двое жителей Ноябрьска задержаны по подозрению в убийстве. Преступление было совершено в новогоднюю ночь на 141-м километре участка железной дороги Сургутского района. Обгоревший труп монтера путей в одном из вагончиков для обогрева 2 января нашел его коллега. Позже экспертиза установила, что причиной смерти было пулевое ранение в голову.

Как сообщили сегодня в сургутском следственном отделе на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Двое жителей Ноябрьска находятся под стражей, они сознались в содеянном.

Следователи выяснили, что погибший отмечал Новый год с коллегами. В ходе застолья между ними завязался конфликт, в итоге подозреваемые расстреляли жертву из пневматической винтовки. После этого они попытались скрыть следы преступления, инсценировав пожар в вагончике для обогрева.