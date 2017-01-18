В тройке лучших

Ямальские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира по тхэквондо

Соревнования прошли в Казахстане, участие в них приняли более 300 юных спортсменов из стран СНГ, Южной Африки, Южной Кореи, Китая и Германии. Ямал представляли воспитанники салехардской школы олимпийского резерва под руководством тренера Андрея Больца. По данным пресс-службы окружного правительства, в весовой категории 20 кг ямальские тхэквондисты завоевали полный комплект медалей: Данил Усольцев стал первым, Тимофей Ефремов – вторым, Алексей Сытник – третьим. В весовой категории 65 кг Владислав Шабанов завоевал две серебряные и одну бронзовую медали.