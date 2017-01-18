19 января – Крещение Господне

Освящённую воду можно набрать уже сегодня

Автоцистерна стоит на территории храмового комплекса сегодня до 16 часов. Завтра раздача воды будет происходить с 12 до 21 часа.

Напомним, 19 января в 8.30 в храме Архистратига Михаила пройдет Божественная литургия. После этого все действо перенесется на озеро Ханто. Там от церкви Сергия Радонежского до купели пройдет крестный ход, и в 12 часов начнется обряд освящения воды.

Добраться до озера Ханто горожане смогут на бесплатном автобусе. Он будет курсировать с 11 утра до 23 часов от школы № 6, по проспекту Мира до остановки «Озерный-1».