«Газпромнефть-ННГ» проводит обучающие вебинары

Участники – соискатели грантов

Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» продолжает прием заявок на грантовый конкурс в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Четвертый год подряд шанс получить финансовую поддержку для своих социальных проектов есть у общественных и благотворительных организаций, а также государственных и муниципальных учреждений. Для участников конкурса проводят обучающие вебинары. Как правильно и грамотно выстроить информационную стратегию, рассказывают ведущие российские эксперты в области поддержки общественных инициатив.

Обучающие вебинары для участников грантового конкурса впервые провели в прошлом году. В этот раз слушателями виртуальной лекции, наряду с соискателями грантов со всей России, стали сотрудники центра «Ровесник». Три года подряд они подавали свои работы на конкурс и выигрывали. При финансовой поддержке нефтяников уже реализовано пять проектов. Среди них «Мульти-life», проект дал возможность детям научиться самим создавать мультфильмы. Цель проекта «Ямальский сказ» – рассказать горожанам о культуре народов Севера и привить любовь к малой родине. Его автор – Елена Гезик.

В этом году сотрудники «Ровесника» снова будут участвовать в конкурсе. Идей хватает, главное, чтобы проект соответствовал одному из пяти направлений: «Город для людей», «Новые горизонты», «Месторождения побед», «Культурный код» и «Сохраняя традиции». Заявочная кампания продлится до 13 февраля.