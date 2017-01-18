Боевой настрой

Открылся зал смешанных единоборств

Федерация смешанных боевых единоборств Ямала обрела новый дом. Ранее она арендовала спортивный зал в департаменте образования. Однако он не отвечал всем требованиям для полноценных тренировок и не вмещал всех желающих заниматься.

Новый спортивный зал, который находится в одном из торговых центров по адресу: ул. Новоселов, 4б, полностью решит эти проблемы. Тренироваться здесь будут более 150 человек, занятия станут проводить ежедневно по нескольким направлениям. Чтобы адаптировать под свои требования новое помещение, спортсмены за свой счет провели ремонт и закупили необходимое оборудование. Главная гордость – восьмиугольный ринг.