Олимпиада школьников в разгаре

Часть состязаний проходит в Ноябрьске

Ямальские школьники приняли участие в выездном этапе Всероссийской олимпиады регионального уровня. Площадкой для проведения испытаний, которые проходят в два этапа, стал Ноябрьск. Первыми интеллектуальными силами померились юные физики. Это 35 учащихся из семи муниципальных образований Ямала. В школе № 5 прошел теоретический этап. Сегодня ученики вместе с преподавателями разберут задания по теории, а 19 января им предстоит экспериментальный тур. Параллельно в городе проходит и олимпиада по физике имени Максвелла среди учащихся 7 и 8 классов. Ее участниками стали 20 ноябрьских школьников. Региональный этап олимпиад продлится до 22 февраля. Выездные олимпиады в Ноябрьске пройдут по семи дисциплинам, а всего их 21.