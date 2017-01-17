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Всё о ЕГЭ

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Всё о ЕГЭ

Родителей одиннадцатиклассников ждут на общегородском собрании

Оно пройдет завтра, 18 января, на базе 5-й школы. Начало в 18.00. Как пояснили в городском департаменте образования, родителям выпускников подробно расскажут о сроках проведения ЕГЭ, правилах поведения на экзаменах и особенностях их прохождения. Кроме того, специалисты напомнят, на что надо обратить внимание при подборе экзаменов по выбору, а также как психологически подготовить ребенка к испытанию.
К слову, подать заявление на участие в ЕГЭ необходимо до 1 февраля.

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