Расплатилась за доверчивость

Жительница города попалась на известную уловку мошенников

В минувшие выходные женщине позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что с ее карты пытаются снять деньги. Чтобы помешать злоумышленникам, звонившая попросила продиктовать всю информацию с обеих сторон карты, а также пароль, который придет на мобильный телефон. После того, как женщина выполнила все указания, с ее карты были сняты 50 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту идет доследственная проверка.