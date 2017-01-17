Должники останутся без льготы

Условия получения жилищно-коммунальной выплаты стали строже

На Ямале изменились условия получения жилищно-коммунальной выплаты. В текущем году получать ее не смогут те, кто задолжал за коммунальные услуги. Правом на льготу обладают более 20 категорий жителей. Среди них инвалиды, военнослужащие, ветераны боевых действий, труженики тыла, специалисты бюджетной сферы, многодетные семьи и другие. Все они в зависимости от состава семьи и размера жилого помещения получают от государства субсидию на оплату коммунальных услуг. В Ноябрьске, по данным на декабрь 2016 года, право на выплату было почти у 14 тысяч человек. И 8 процентов из них имеют долги по квартплате. Так вот, с нового года должники льготы не получат. Управление соцзащиты будет ежемесячно обмениваться информацией с ЕРИЦ и в случае появления задолженности приостанавливать жилищно-коммунальную выплату. Возобновить ее можно будет, лишь погасив долги.