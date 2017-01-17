Почти три тысячи новых квартир построено на Ямале

ФЖС ЯНАО поделился результатами работы

На Ямале в 2016 году построено более 130 тысяч квадратных метров жилья. Это 2700 квартир, возведенных при участии Фонда жилищного строительства ЯНАО. Большая часть жилплощади предназначена для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба окружного правительства. Лидером по объемам жилищной застройки стал Новый Уренгой, здесь построено более 600 квартир. В Ноябрьске возведено более 22 тысяч квадратных метров. В Надымском районе и в Лабытнанги сдано 195 и 130 новых квартир соответственно.