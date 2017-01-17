Контрафактного алкоголя меньше не становится

Чаще всего подделывают водку

В минувшем году полицейские выявили 600 литров нелегального алкоголя. С оборота снято 12 тысяч бутылок водки марок «Доброе застолье» и «Озерская». Чаще всего поддельное спиртное в город поставляют из Екатеринбурга и республик Северного Кавказа. Был случай, когда контрафакт привозили из Тарко-Сале. Продают его, как правило, в небольших магазинах розничной торговли. Рейды полицейские проводят по обращениям граждан или в рамках профилактических мероприятий. Специалисты рекомендуют горожанам не терять бдительности и внимательно осматривать покупку. В первую очередь легальный алкоголь должен быть в плотно закрытой таре и иметь акцизные марки. В Интернете можно даже проверить подлинность самой марки, для этого нужно ввести ее код.