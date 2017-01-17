Преемственность поколений

Ветераны-нефтяники пообщались с молодёжью

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» провели традиционную встречу с ветеранами. Это те люди, которые в свое время работали в обществе. Такие встречи в неформальной обстановке проводятся два раза в год – по случаю Нового года и 9 Мая. На предприятии уделяют большое внимание воспитанию молодежи, поэтому пообщаться с ветеранами, помимо руководства «Газпромнефть-Ноябрьснефтегаза» и представителей профсоюзного комитета, приглашают и молодых специалистов.