Лучший специалист Оренбуржья по охране труда

В декабре 2016 года Оренбургский союз промышленников и предпринимателей (Региональное объединение работодателей) совместно с правительством Оренбургской области и Федерацией организаций профсоюзов Оренбуржья провел XIII Областной день специалиста по охране труда.

В мероприятии приняли участие 42 специалиста служб охраны труда от 37 областных организаций промышленного сектора и бюджетной сферы Оренбургской области.

В рамках мероприятия специалисты по охране труда и промышленной безопасности ознакомились с опытом работы аварийно-спасательного формирования по ликвидации пожара и чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах АО «Уральская Сталь» и газозащитным оборудованием при оказании первой медицинской помощи пострадавшему, посетили объекты коксохимического производства АО «Уральская Сталь». В ходе экскурсии участники ознакомились с организацией охраны труда на предприятии и условиями труда на тяжелых и вредных рабочих местах.

Во время второго дня мероприятия участники обменялись личным опытом, поделились своими навыками в ходе защиты проектов «Достижения в области охраны труда и промышленной безопасности, внедренные в организации».

Завершилось мероприятие награждением победителей областного конкурса «Лучший специалист Оренбуржья по охране труда».

В результате конкурсного отбора, оценки теоретических знаний и практических навыков победителем был признан Михаил Жарков, ведущий инженер по промышленной безопасности, охране труда и здоровья Производства электрообеспечения «Оренбургнефть» ООО «Ноябрьскэнергонефть».

«Приоритет в работе каждого работника «Ноябрьскэнергонефти» – безопасность человека, окружающей среды и имущества предприятия. 2016 год в компании «Газпром нефть» был объявлен Годом охраны труда. Не случайно по итогам года наши специалисты по производственной безопасности признаются лучшими в различных регионах деятельности Общества», – прокомментировал получение награды управляющий директор ООО «Ноябрьскэнергонефть» Павел Берёзный.