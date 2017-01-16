Сургутский ж.-д. вокзал отметили за необычность

Здание выделяется масштабной мозаикой

Один из туристических сервисов составил топ самых необычных в России железнодорожных вокзалов. В их числе и Сургутский вокзал. Как сообщает «Лента.ру», эксперты отметили экстерьер исторической постройки, интересную композицию и масштабную мозаику здания.

Специалисты туристического сервиса приводят свое описание вокзала: со стороны путей пассажиров встречает композиция из четырех фигур, символизирующих «муз» сурового края: Тайгу, Воду, Энергию и Нефть. Внутри можно полюбоваться мозаичным панно с картой города, украшенной изображениями буровых вышек, геологов и лесных обитателей. Со стороны города фасад украшают мозаики на тему освоения Севера. Со стороны путей фасад остеклен, со стороны города – глухой. Помимо сургутского, в числе красивых эксперты отметили вокзалы Санкт-Петербурга, Москвы, Адлера и других.