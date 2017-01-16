В 2016 году «Газпромнефть-ННГ» увеличил добычу углеводородов на 2,3% до 9,94 млн тонн

Суммарная добыча углеводородного сырья за 12 месяцев 2016 года составила 9 940 тыс. тонн нефтяного эквивалента, что более чем на 221 тысячу тонн превышает аналогичный показатель 2015 года. Нефтепромыслами, обеспечившими основной объем добычи, стали Вынгапуровское, Спорышевское, Холмогорское и Чатылькинское месторождения.

Положительная динамика производства обусловлена ростом показателей в эффективности бурения, качеством выполнения геолого-технических мероприятий, а также реализацией комплексной стратегии работы с базовым фондом добычи.

Общее количество новых скважин составило 85 единиц, из которых 72 построены с использованием высокотехнологичного горизонтального бурения, доля которого, по отношению к традиционному наклонно направленному, ежегодно увеличивается. Стоит отметить, что еще в 2011 году наклонное бурение составляло 2/3 от общего объема данного вида работ.

За прошедший год реализовано 1017 операций капитального ремонта и 1617 операций подземного ремонта скважин, что является приростом к уровню прошлого года на 2% и 4,5% соответственно. При этом срок бесперебойной работы скважин, механизированных установками электроцентробежных насосов, достиг максимальных за историю предприятия 602 суток.

Как отметил генеральный директор АО «Газпромнефть-ННГ» Павел Крюков: «Наращивание добычи нефти и газа в условиях зрелой ресурсной базы возможно только при условии высокой культуры производственной и экологической безопасности. Результаты текущего года подтверждают правильность стратегии предприятия в области HSE».