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Спорт для всех

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Спорт для всех

В Ноябрьске соберутся необычные пауэрлифтеры

В городе впервые пройдут соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 21-22 января на базе «Зенита» встретятся 39 спортсменов из 11 российских регионов. Среди почетных гостей соревнований – вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев. Также Ноябрьск в эти дни посетит начальник управления по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Центра спортивной подготовки сборных команд России Владимир Богачев.

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