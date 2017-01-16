Снеговик на льду «Авангарда»

В Ноябрьске стартует Год экологии

Всемирный день снеговика отметит Ноябрьск. Мероприятие приурочено к старту Года экологии, его символом на Ямале и является снеговик. 18 января в рамках акции по улицам города проедет автопоезд, главными участниками которого станут Снеговик и Снежинка. Стартует автопробег в 11.00 на площадке у здания КСК «Ямал». Далее по плану несколько остановок-станций: 12 школа, фонтан на аллее на улице Ленина, 13 школа и Ледовый дворец «Авангард». Кстати, в районе фонтана в 12.30 пройдет массовый манекен-челлендж. А в завершение акции ее участники из трех кругов образуют на льду «Авангарда» фигуру снеговика и развернут баннер «Ямал 2017».