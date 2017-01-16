В Ноябрьске снова сгорела «деревяшка»

Пожар произошёл в пятницу вечером на улице Дружбы

Дым и гарь от полыхавшего дома ощущали почти во всем городе. Сообщение на центральный пункт пожарной связи поступило около 20.30. Уже спустя пять минут на месте вызова были первые пожарные расчеты. К этому времени «деревяшка» полыхала вовсю. Как сообщает пресс-служба МЧС, угрозы распространения огня на соседние дома не было.

О полной ликвидации возгорания объявили спустя почти два часа после поступления вызова. В тушении были задействованы 60 человек и 8 единиц техники. Причину пожара сейчас выясняют дознаватели. В результате ЧП никто не пострадал: дом расселен и отключен от коммуникаций еще в 2010 году.