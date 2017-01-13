Быстро и удобно

С нового года соцзащита Ноябрьска изменила режим приёма граждан

Раньше основным способом попасть к специалисту была живая очередь. Прием по записи существовал, но лишь в отдельные дни и часы. И это было неудобно большинству горожан.

С января по просьбам жителей сотрудники соцзащиты изменили эту систему. Теперь записаться можно в любые приемные дни и часы. Для этого в управлении выделены отдельные окна. Они работают постоянно и параллельно с теми окнами, которые принимают в порядке очередности. Доступна также запись по телефонам, размещенным на официальном сайте УСЗН.