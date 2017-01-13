За счёт округа

Список получателей региональной льготы увеличен

Перечень тех, кто может претендовать на полное гособеспечение на время учебы на Ямале, расширили. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин подписал соответствующее постановление. Согласно документу, гарантией могут воспользоваться не только представители коренных малочисленных народов Севера, но и другие жители округа, которые ведут традиционный для северян образ жизни. На время обучения их обеспечат питанием, одеждой, обувью и необходимым инвентарем. Финансируются эти расходы за счет средств окружного бюджета. Сейчас на полном гособеспечении находятся более 4 тысяч воспитанников ямальских школ-интернатов и около 250 студентов колледжей.