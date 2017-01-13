Расследование с предысторией

За угрозы в Интернете завели уголовное дело

Фигурантом уголовного дела стал житель Ноябрьска, который в сети Интернет угрожал расправой молодой девушке. Как сообщили в следственном отделе Ноябрьска, молодая горожанка еще в декабре 2015 года обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что стала жертвой группового изнасилования. Она просила и государственной защиты, так как опасалась за свою жизнь. Потому что спустя два дня после подачи заявления девушке начали поступать угрозы в социальной сети «ВКонтакте» с требованием изменить показания. Позже в рамках расследования уголовного дела следователи доказали причастность к насилию всех подозреваемых. Дело направлено в суд, но процесс еще не закончен. Тем временем установлена и личность автора угроз, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. По словам следователя-криминалиста следственного отдела по Ноябрьску Владимира Чупахина, за данное преступление может быть назначен штраф, обязательные работы или реальный срок до двух лет.