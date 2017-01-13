Путёвка в школу

В Ноябрьске вскоре стартует запись в первый класс

С 1 февраля начнется прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Подать заявку можно через портал «Госуслуги» самостоятельно или с помощью специалистов образовательного учреждения. После записи в течение трех дней необходимо будет принести в школу «бумажный» пакет документов. В первую очередь в каждую конкретную школу возьмут детей по месту жительства и только потом остальных желающих. Исключение делает только гимназия № 1. Здесь ведется общегородской набор. В настоящее время в школах проводят встречи с родителями будущих первоклассников. Дату собрания в каждой школе можно узнать на ее сайте. Добавим, по плану в этом году за парты впервые сядут 1 350 детей.