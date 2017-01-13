Лето не за горами

На Ямале началась подготовка к летней оздоровительной кампании

Сейчас в округе идет набор специалистов на должность руководителя смены в детские лагеря. В первую очередь приглашают руководителей прошлых лет и участников Содружества вожатых Ямала. От потенциальных кандидатов требуется до 29 января разработать программу смены. Оценивать будут новизну мероприятий и оригинальность методов работы. Более подробную информацию о сроках проведения набора и оформления документов можно получить на сайте yamolod.ru.