Десяток миллионов – в карман мошенникам

Полицейские Ноябрьска подвели итоги года

Около 11 миллионов рублей «подарили» жители Ноябрьска мошенникам в 2016 году. Это на 6 миллионов меньше, чем годом ранее. Тем не менее суммы, с которыми прощаются люди, не уменьшаются. Так, в минувшем году один из жителей города заплатил 650 тысяч рублей за несуществующий джип, другой горожанин отдал 300 тысяч за снегоход. Как правило, своих жертв мошенники находят в сети Интернет. По словам полицейских, при покупках в глобальной сети нужно проявлять особую бдительность. И в первую очередь избегать сделок, по которым нужна предоплата.