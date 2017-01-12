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План по призыву исполнен

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План по призыву исполнен

Почти полторы тысячи ямальцев пополнили ряды Вооруженных сил России

В Минобороны подвели итоги осеннего призыва. В целом служить отправились 152 тысячи россиян. Ямал свой план по призыву выполнил полностью. Из нашего округа призвано 1430 новобранцев. Большая их часть будет служить в сухопутных войсках, в Военно-морском флоте и нацгвардии – по 150 человек, остальные направлены в ВДВ и ВВС. По данным пресс-службы окружного правительства, более 200 ямальских призывников имеют высшее образование, 100 – освоили военно-учетные специальности.

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