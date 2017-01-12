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Выбор мошенников

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Выбор мошенников

В России стало больше контрафактных товаров

Об этом говорится в новом исследовании «Высшей школы экономики». Лидирует по незаконному обороту крепкое спиртное, причем чаще всего подделывают водку и ликер. На втором месте – изделия легкой промышленности, включая спортивную одежду и обувь. И на третьем – парфюмерия и косметика. Основные каналы продаж подделок – это небольшие магазины, открытые рынки, места уличной торговли. Активно реализуется контрафакт и в Интернете, в том числе в рамках трансграничной торговли.

Не продлили контракт

Не продлили контракт

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Плохая примета?

Плохая примета?

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Деньги за травму

Деньги за травму

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Высокая награда за заслуги

Высокая награда за заслуги

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