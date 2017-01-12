Ноябрьск отметит День снеговика

К акции может присоединиться любой желающий

На базе Ледового дворца «Авангард» 18 января состоится флешмоб, посвященный началу Года экологии и Дню снеговика. Более ста человек образуют фигуру виновника торжества, состоящую из трех кругов-хороводов, и развернут баннер с надписью «Ямал-2017». На лед выйдут участники массового катания, спортсмены, воспитанники Ледового дворца. Также организаторы приглашают принять участие в акции всех желающих. Для этого нужно позвонить по телефону 32-23-59.