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В ямальской школе карантин по гепатиту

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В ямальской школе карантин по гепатиту

Заболели ученики и преподаватель

Случаи заболевания гепатитом А в Новом Уренгое зарегистрированы впервые за последние пять лет. Об этом сообщили в городской администрации. Заболевших четверо – ученики и преподаватель новоуренгойской гимназии. Учреждение закрыто на карантин до конца недели. С 11 января педагоги и школьники начали сдавать кровь на анализ, в итоге выявлено еще пять человек с подозрением на вирусный гепатит. Сегодня лабораторные исследования продолжаются. По данным администрации Нового Уренгоя, тем, у кого результат анализа на гепатит будет отрицательным, поставят прививки.
В гимназии тем временем проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Учебный процесс планируют возобновить в понедельник.

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