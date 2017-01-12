Ледяная купель не для всех

Как искупаться на Крещение без вреда для здоровья

Ноябрьские врачи рекомендуют не делать этого людям без подготовки. При погружении в ледяную воду могут обостриться хронические заболевания и возникнуть проблемы с сосудами. Резкие перепады температур готов выдержать не каждый организм. К тому же есть вероятность простудиться. Ну а если вы все-таки решились окунуться в купель, то медики рекомендуют не погружаться с головой, а перед купанием нужно как следует разогреть свое тело, выполнив несколько физических упражнений. После погружения врачи советуют выбрать теплое питье, а ни в коем случае не алкоголь.

Фото из архива редакции.