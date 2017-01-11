Лучшим проектам – поддержка

Стартует очередной конкурс грантов

Самые интересные социальные проекты вновь получат поддержку. Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» объявила о старте приема заявок на грантовый конкурс. Конкурс грантов в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» проводится уже в 4-й раз. Принять участие в нем могут общественные и благотворительные организации, а также государственные и муниципальные учреждения. Организаторы ждут проекты, которые могут быть реализованы в Ноябрьске и Вынгапуровском. Направленность у них может быть разной: это улучшение жизни в городе, поддержка образования, спортивные мероприятия, социокультурные и национальные идеи. Общий фонд конкурса – 3 млн рублей, каждый участник может рассчитывать на максимальную сумму в 400 тысяч рублей. Подробная информация размещена на портале грант.родныегорода.ру.