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Лицензию переоформят

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Лицензию переоформят

«Газпром нефть» начнёт работы на Северо-Самбургском месторождении

«Газпромнефть-Ямал», дочерняя компания «Газпром нефти», планирует в 2017 году начать опытно-промышленные работы на Северо-Самбургском нефтяном месторождении (Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает пресс-служба компании. Согласно геологической модели месторождения запасы нефти прогнозируются на уровне 72 млн тонн. Северо-Самбургский лицензионный участок расположен в 100 км севернее города Новый Уренгой. Лицензия на разведку и добычу углеводородов на Северо-Самбургском месторождении будет передана «Газпром нефти» от ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2017 году. После завершения переоформления лицензии «Газпромнефть-Ямал» планирует провести на Северо-Самбургском месторождении переиспытание двух нефтяных скважин, а также выполнить 3D-сейсмику для уточнения данных о геологическом строении месторождения.

Фото gazprom-neft.ru

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