Без крыши над головой

В посёлке Пангоды 69 человек остались без жилья

На Ямале сгорел двухэтажный жилой деревянный дом. Это случилось в поселке Пангоды Надымского района. Сообщение о возгорании поступило спасателям 11 января в 04.30. Больше часа понадобилось огнеборцам на эвакуацию жильцов.

По данным МЧС, в доме проживало 69 человек, в том числе 10 детей. Все погорельцы разместились у родственников и знакомых. Сейчас для людей организован пункт временного размещения на базе Спортивно-тренировочного зала. На экстренном заседании администрация поселка займется рассмотрением вопроса о дальнейшей судьбе погорельцев. В свои квартиры они уже не вернутся: дом сгорел полностью. К счастью, пострадавших людей нет.

Фото МЧС России по ЯНАО.