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За путёвку в большую лигу

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За путёвку в крупные лиги

Ноябрьская команда КВН отправилась на международный фестиваль

В Сочи стартовал 28-й Международный фестиваль КВН «КиВиН-2017». Уже зарегистрировалось 640 команд-участниц. Все они будут бороться за места в официальных лигах Клуба веселых и находчивых. На выступление каждой команде дается от трех до четырех с половиной минут. За это время участники должны проявить свое чувство юмора, а также смекалку и творческие умения. Завершающим аккордом станет гала-концерт в Зимнем театре Сочи 22 января.
Отметим, что среди участников и команда из Ноябрьска «Хочу смеяться 5 минут».

Фото vk.com/kvnofficial

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