06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1

Дралась и кусалась

46   0
Дралась и кусалась

Жительницу Муравленко осудили за насилие в отношении полицейских

По данным окружного управления Следственного комитета, инцидент произошел 1 октября прошлого года. Пьяная 19-летняя горожанка оказала активное сопротивление полицейским, которые пытались составить в отношении нее административный протокол. Одного из стражей порядка девушка отпинала, второго укусила за ногу. Суд признал ее виновной в применении насилия к представителям власти. Теперь девушке назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ и штрафа в 50 тысяч рублей.

Не продлили контракт

Не продлили контракт

2149 0
Плохая примета?

Плохая примета?

1362 0
Деньги за травму

Деньги за травму

1209 0
Высокая награда за заслуги

Высокая награда за заслуги

1086 0

ВВЕРХ