Дралась и кусалась

Жительницу Муравленко осудили за насилие в отношении полицейских

По данным окружного управления Следственного комитета, инцидент произошел 1 октября прошлого года. Пьяная 19-летняя горожанка оказала активное сопротивление полицейским, которые пытались составить в отношении нее административный протокол. Одного из стражей порядка девушка отпинала, второго укусила за ногу. Суд признал ее виновной в применении насилия к представителям власти. Теперь девушке назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ и штрафа в 50 тысяч рублей.