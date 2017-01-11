Зачем платить больше

На госуслугах можно сэкономить

С 1 января при получении ряда госуслуг можно неплохо сэкономить. Речь идет о скидке в 30 процентов при уплате госпошлины. Правда, чтобы ее получить, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, подать заявление на получение документа через портал «Госуслуги». А во-вторых, выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины. К примеру, оформляя документы на получение загранпаспорта, сегодня необходимо заплатить госпошлину в размере трех тысяч пятисот рублей, со скидкой в 30 процентов сумма будет значительно меньше – 2450. Добавим, скидка на госпошлину доступна и в мобильном приложении портала «Госуслуги».