Нравится или нет?

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Ледовый городок ждёт оценок

Администрация Ноябрьска на своем сайте предложила жителям города высказать свое мнение о новом ледовом городке. Проголосовать можно за один из трех вариантов: нравится, не нравится и другое. Если выбран последний вариант, то придется его аргументировать.

Отметим, этой зимой ледовый городок сменил свое традиционное местоположение, переехав на центральную аллею. Увы, морозы не дают пока ни детям, ни взрослым в полной мере насладиться этим убранством. Но до оттепели пока далеко, а значит, время покататься на горках еще будет.