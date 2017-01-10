Максимальная устойчивость

Ямал остаётся в пятёрке самых стабильных регионов страны

Очередной рейтинг опубликовал Фонд «Петербургская политика». Наш округ получил 8,1 балла по итогам декабря 2016 года. В число позитивных событий эксперты включили, в частности, предоставление налоговых льгот ямальским предприятиям ТЭК, строительство трубопровода для транспортировки нефти с Русского месторождения, ввод в эксплуатацию гибридной электростанции на Ямале.

В число негативных событий вошли жалобы дальнобойщиков, застрявших в морозы под Ноябрьском, гибель троих детей на пожаре в Тазовском районе и 53-е место Салехарда в рейтинге экологического управления городов Минприроды РФ.