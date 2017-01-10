Наказания не избежать

Двое жителей Ноябрьска подрались со стражами порядка

Под следствием оказались двое мужчин, которые во время новогодних каникул напали на полицейских. Первый факт зарегистрирован 2 января. В дежурную часть поступило сообщение от жительницы города. Женщина заявила, что подрались ее отец и супруг. Когда на место вызова прибыл наряд ППС и стражи порядка попытались урегулировать конфликт, один из мужчин схватил полицейского за одежду и ударил его кулаком.

Второй случай произошел уже на следующий день, 3 января. На этот раз конфликт разгорелся между соседями. Один из них в присутствии стражей порядка пытался спровоцировать драку. Он, как выяснилось, был пьян. Неоднократные призывы полицейских к порядку остались проигнорированы, а когда они попытались надеть на нарушителя наручники, он набросился на полицейского и ударил его ногой в живот.

По обоим фактам нападения на полицейских сейчас проводятся проверки.

Добавим, согласно статьям 317, 318, 319 Уголовного кодекса РФ, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от тяжести совершенного преступления санкции указанных статей предусматривают наказание от штрафа до пожизненного лишения свободы.