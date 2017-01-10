Транспортный поток растёт

В порту Сабетта увеличился товарооборот

Товарооборот через морской порт и аэропорт Сабетта в 2016 году увеличился в 5 раз и составил 5 млрд 200 млн долларов. Для сравнения, в 2015-м эта цифра была чуть больше 1 млрд. География стран – отправителей товаров, поступающих в морской порт Сабетта, разнообразна. Груз прибывает из Китая, Бельгии, Германии, Египта, Кореи, США, Финляндии, Испании, а также из российских морских и речных портов, сообщает ТАСС. Кроме того, количество морских судов, прибывших в порт Сабетта в 2016 году, увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом. В основном ввозятся строительные материалы.