Выезжать опасно

Сезонные трассы на Ямале открыты

Автозимники на Ямале работают в штатном режиме, однако автомобилистам не рекомендуют пользоваться ими при особо низких температурах. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, при -40 градусах техника зимники не обслуживает, однако там курсируют патрульные автомобили. При необходимости их экипажи окажут помощь автомобилистам.

Напомним, на Ямале действует четыре зимника и одна ледовая переправа. Перед выездом на временную трассу дорожники советуют, в первую очередь, свериться с прогнозом погоды. Кроме того, в автомобиле должен быть запас топлива, теплая одежда, еда и горячее питье, а также буксировочный трос и лопата.