Постновогодний синдром

Как настроиться на работу?

Закончились новогодние праздники, наступил «постновогодний синдром». Такой термин есть у российских психологов. Оказывается, долгие каникулы, которые сопровождаются обильными застольями, чрезмерным употреблением алкоголя и бездельем, настолько расслабляют многих россиян, что неотвратимый выход на работу становится поводом для стресса. Чтобы сгладить этот процесс, психологи советуют начинать настраиваться на трудовые будни заранее. За несколько дней до работы нужно начинать «жить по режиму» – раньше ложиться спать и раньше вставать, больше гулять и просто вести более активный образ жизни. После выхода на работу в первую неделю не надо ставить перед собой сверхзадач, чаще делать десятиминутные перерывы, а в качестве перекуса лучше использовать шоколад, бананы и орехи. Эти продукты повышают выработку эндорфинов в организме.

Мотивация – еще один способ настроить себя на трудовые будни. Новый год наступил, а значит, пора зарабатывать на отпуск.

Помнить о том, что после каникул у сотрудников снижена работоспособность, необходимо и руководителям. Если в это время заставлять их работать слишком много, то результат будет только хуже. Адаптация к привычному режиму дня после долгих выходных, по словам психологов, занимает два-три дня.