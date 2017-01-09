Каникулы в штатном режиме

«Скорая» на праздниках выезжала чаще к пьяным

На станцию скорой медицинской помощи Ноябрьска за праздники поступило около 1400 вызовов. По сравнению с новогодними каникулами прошлого года эта цифра увеличилась на 100. На статистику повлияли морозы. Четыре человека во время прогулок получили обморожения конечностей, кроме того, из-за перепадов температуры и давления еще у пятерых случился инсульт.

Пациентов в состоянии алкогольного опьянения стало больше почти в четыре раза. Так, на зимних каникулах 2016 года в «Скорую» обратились 27 пьяных жителей города, в этом году количество подобных обращений возросло до 93.