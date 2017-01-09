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Мороз нипочём

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Мороз нипочём

Ноябрьские «моржи» отметили Новый год в проруби

Впечатляющее видео на своей страничке в соцсети выложил один из жителей города – Эдуард Фахретдинов. С утра пораньше 1 января он вместе с друзьями отправился на речку и совершил первое в 2017 году погружение в ледяную воду. Температура воздуха, к слову, была минус 20 градусов. Однако любителей здорового образа жизни такой мороз ничуть не пугает. Наоборот, говорят они, купания надолго заряжают энергией и позитивом.

Фото Эдуарда Фахретдинова.

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