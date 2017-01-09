Не продлили контракт

В скорой помощи кадровые перестановки

Ноябрьская станция скорой медицинской помощи осталась без главного врача. С 2004 года медицинскую структуру возглавлял Олег Брезицкий. Как пояснили в департаменте здравоохранения ЯНАО, было принято решение не продлевать его срочный трудовой контракт, который закончился 31 декабря прошлого года.

Сейчас обязанности руководителя станции скорой помощи временно исполняет заместитель главного врача по медицинской части Виктор Гордиенко.