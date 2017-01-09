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Плюс пять тысяч

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Плюс пять тысяч

Выплаты пенсионерам начнутся в ближайшее время

Российские пенсионеры в ближайшие дни начнут получать по 5 тысяч рублей. Единовременную выплату получат все категории: и военные, и гражданские, и работающие пенсионеры. Специально идти в Пенсионный фонд и заполнять какие-либо заявления для получения этой суммы не нужно. Начисление будет произведено автоматически вместе с пенсией. Те граждане, кто получил январскую пенсию досрочно, получат свои 5 тысяч отдельно в течение января.
Как рассказали в управлении Пенсионного фонда Ноябрьска, в нашем городе рассчитывать на единовременную компенсацию могут 30 тысяч человек. Выплаты начнут производить с 13 января.

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