Плохая примета?

В Ноябрьске стало меньше свадеб

В ушедшем году в Ноябрьске зарегистрировано меньше свадеб. Свои отношения узаконили 700 пар, в то время как в 2015 году – 878. По мнению сотрудников загса, такие показатели объясняются суевериями. 2016 год был високосным, и многих этот факт отпугнул. Также, возможно, на количество свадеб повлияла и непростая экономическая ситуация. Специалисты подчеркивают, что в последние годы жители города подходят к созданию семьи более ответственно. Невесты и женихи серьезно повзрослели. Самый активный возраст для вступления брак – от 25 до 34 лет. Больше всего браков зарегистрировано в летние месяцы – почти половина от общего числа.